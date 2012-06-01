Два десятка петербуржцев поблагодарили за милосердие почетными знаками

Награды вручили сегодня в Смольном.

Вчера, 20 ноября, в Смольном торжественно наградили 27 петербуржцев. Почетные нагрудные знаки "За милосердие" вручала вице-губернатор Анна Митянина.

Наград удостоились медицинские и социальные работники, полицейские, представители общественных организаций – все, кто помогает инвалидам, бездомным, сиротам, бывшим заключенным и трудным подросткам. Митянина отметила, что главные ценности мира, которые берегут все награжденные люди, – это любовь, сострадание и добро.

Нагрудный знак "За милосердие" учредили в 2004 году, с тех пор его получили свыше 400 человек.

Ранее в Смольном награждали лучших петербуржцев.

Фото: Анна Митянина / ВКонтакте