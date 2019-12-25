На пригородные маршруты №187 и №196 поставят 27 новых автобусов

Современный транспорт отличается повышенной комфортностью.

На дороги Петербурга готовятся выйти 27 новых автобусов МАЗ-203 повышенной комфортности. Как рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту, транспорт будет обслуживать пригородные маршруты №187 от станции метро "Московская" до Железнодорожной улицы в Пушкине и №196 от Звездной улицы до улицы Веры Слуцкой в Колпино.

Отмечается, что с начала года ГУП "Пассажироавтотранс" принял на обслуживание уже 154 автобуса-"гармошки" МАЗ-216, считающиеся усовершенствованной модификацией модели МАЗ-203. Новые автобусы экологичны, оснащены современной техникой и комфортны для маломобильных пассажиров благодаря низкому полу, аппарелю для въезда и выезда и выделенному для коляски месту в салоне. Также в подобных автобусах есть крупные табло с номерами маршрута.

До конца года в распоряжение предприятия поступят еще 65 автобусов модели ЛиАЗ, 100 дизельных автобусов и 30 автобусов средней вместимости для маршрутов с небольшими пассажиропотоками.

Ранее мы писали, что из-за коронавируса пассажиропоток "Чижика" значительно упал.

Фото: Piter.TV