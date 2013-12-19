В домах Красногвардейского района заменили лифты

Обновление подъемников в Красногвардейском районе обошлось в 195 млн рублей.

Во вторник, 2 ноября, в жилищном комитете Петербурга сообщили, что работы по замене старых лифтов продолжаются. Так, в Красногвардейском районе ввели в эксплуатацию 27 лифтов на Белорусской, 8, Ириновском проспекте, дом 33/49, и проспекте Наставников, 15.

В общей сумме обновление обошлось в 195 млн рублей. В этом году планируют заменить всего 1 171 подъемник на общую сумму 3,6 млрд рублей. Работы ведут в рамках краткосрочного плана капитального ремонта.

Больше всего новых лифтов появится в Выборгском районе (196), Красногвардейском (190), Невском (135) и Центральном районах (116).

Отмечается, что подъемники оборудованы звуковым оповещением, кнопки управления подсвечиваются и имеют шрифт Брайля. Также они потребляют на 30-40% меньше электрической энергии, таким образом снизится плата за жилищно-коммунальные услуги.

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