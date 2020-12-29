В четырех районах Петербурга ликвидировали 25 нелегальных торговых точек

С насиженных мест выгнали торговцев трикотажем, сувенирами, хот-догами, овощами и фруктами.

В минувший понедельник, 25 января, сотрудники комитета по контролю за имуществом провели рейд по освобождению незаконно занятых земельных участков. В четырех районах Петербурга, Невском, Выборгском, Калининском и Центральном, были найдены 25 торговых точек-нелегалов, рассказали в пресс-службе ККИ.

С Дворцовой площади выгнали тележку с ход-догами, стенды по продаже экскурсионных билетов и сувениров, с набережной канала Грибоедова и улицы Бабушкина выселили торговцев трикотажной продукции. В ходе проверки у станции метро "Академическая", "Улица Дыбенко", "Проспект Большевиков" чиновники изъяли у нелегальных продавцов овощами и фруктами складные столы, тележки и ящики. Незаконно продавали такую же продукцию в переулке Матюшенко, на проспектах Науки и Гражданском, на улицах Дыбенко и Коллонтай. Точку по продаже рыбы размещенное на Караваевской улице и проспекте Науки без разрешения, также выгнали с насиженных мест, изъято и средство развозной торговли по скупу металлолома на Удельном проспекте.

В отношении нарушителей составили административные протоколы.

Фото: пресс-служба ККИ