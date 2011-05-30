Китайские студенты в Петербурге спели "Катюшу" на двух языках в честь 25-летия Договора о дружбе

Съёмки ролика прошли в Музее-усадьбе Г. Р. Державина – филиале Всероссийского музея А. С. Пушкина, в зале "Беседы любителей русского слова" и усадебном саду.

В преддверии 25-й годовщины со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем издание "Петербургский дневник" организовало международный флешмоб. Студенты из Китая, входящие в вокальный ансамбль РГПУ имени А. И. Герцена "От сердца к сердцу", исполнили легендарную песню "Катюша" на русском и китайском языках.

Съёмки ролика прошли в Музее-усадьбе Г. Р. Державина – филиале Всероссийского музея А. С. Пушкина, в зале "Беседы любителей русского слова" и усадебном саду. Руководила коллективом заслуженный работник культуры РФ Татьяна Смелкова.

Флешмоб стал продолжением масштабной работы издания по укреплению связей с КНР. Главный редактор "Петербургского дневника" Кирилл Смирнов напомнил об уже реализованных проектах: в рамках видеопроекта "Продолжаем разговор" вышли интервью с генеральным консулом КНР в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэй и шеф-поваром Ли Хао.

В 2025 году делегация издания посетила Китай, где были подписаны соглашения о сотрудничестве с Шанхайской Медиа Группой (SMG), газетой "Гуанчжоу Жибао" и Ханчжоуским центром международных коммуникаций. К Китайскому Новому году в Линейном парке открылась фотовыставка "Мост в Китай" с кадрами мегаполисов Поднебесной.

Фото: "Петербургский дневник"