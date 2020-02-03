За последние сутки в больницы с коронавирусом госпитализировали 255 человек

Всего в городе развернуто 9 407 коек.

За прошедшие сутки в больницы Петербурга было госпитализировано 255 человек с коронавирусом. Выписались 189 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания сегодня, 25 февраля.

Всего в стационарах находятся 7 099 человек: в реанимации – 579 пациентов, в аппарату ИВЛ подключены 296 человек. Амбулаторно лечатся 100 381 пациент. На карантине сидят 976 человек.

На данный момент развернуто 9 407 коек в 19 больницах, из них свободно 51%.

Фото: Piter.tv