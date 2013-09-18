В Петербург и Ленобласть за год привезли около 24 тысяч тонн грейпфрутов

Абсолютным лидером по объемам поставок грейпфрутов стала Южная Африка.

В течение года в Санкт-Петербург и Ленинградскую область поступило около 24 тысяч тонн грейпфрутов. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Абсолютным лидером по объемам поставок грейпфрутов стала Южная Африка. Из ЮАР в Санкт-Петербург и Ленинградскую область поступило 529 партий цитрусовых, объем которых составил более 23,3 тысячи тонн. Также в течение года плоды поступали из Эсватини, Марокко и Израиля.

Все партии фруктов были допущены к ввозу на территорию Российской Федерации.

Видео: пресс-служба Россельхознадзора