День защитника Отечества 2025: программа мероприятий в Санкт-Петербурге

День защитника Отечества, отмечаемый 23 февраля, является значимым праздником в России, посвященным чествованию защитников Родины. В 2025 году Санкт-Петербург подготовил разнообразную программу мероприятий, предлагая жителям и гостям города множество вариантов для интересного и познавательного отдыха. Ниже представлены рекомендации по посещению ключевых событий этого дня.

1. Бесплатное посещение Эрмитажа

23 февраля Государственный Эрмитаж предоставляет бесплатный вход для всех желающих. Это уникальная возможность познакомиться с богатейшей коллекцией искусства одного из крупнейших музеев мира. Рекомендуется заранее забронировать билеты на официальном сайте музея, чтобы обеспечить комфортное посещение и избежать очередей.

2. Музей железных дорог России

В честь праздника Музей железных дорог России подготовил специальную программу с интерактивными экспозициями, живой музыкой и мастер-классами. Особое внимание уделено истории железнодорожных войск и их вкладу в оборону страны. Для военнослужащих и курсантов военных вузов вход в музей в этот день бесплатный. Подробности можно узнать на официальном сайте музея.

3. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

Этот музей приглашает посетителей 23 февраля на бесплатную экскурсию по своим экспозициям, где представлены образцы военной техники, вооружения и инженерных сооружений различных эпох. Музей расположен в историческом центре города, что делает его посещение удобным для всех категорий граждан. Дополнительная информация доступна на официальном сайте музея.

4. Государственный музей-заповедник "Царское Село"

В рамках празднования Дня защитника Отечества музей-заповедник "Царское Село" предлагает бесплатное посещение музея "Россия в Великой войне". Экспозиция посвящена событиям Первой мировой войны и роли России в этих событиях. Посетители смогут увидеть уникальные артефакты, документы и фотографии того времени. Рекомендуется проверить расписание работы музея на официальном сайте перед посещением.

5. Музей политической истории России

23 февраля Музей политической истории России предоставляет бесплатный вход для мужчин, а также для членов многодетных семей, детей до 7 лет, ветеранов и участников боевых действий. Экспозиции музея охватывают ключевые моменты политической жизни страны, включая военные конфликты и их влияние на общество. Подробности о выставках и условиях посещения доступны на официальном сайте музея.

6. VII Фестиваль военно-исторического движения "РЕКОН"

Фестиваль "РЕКОН" пройдет 22 и 23 февраля в Санкт-Петербурге, собирая энтузиастов военно-исторической реконструкции из разных городов и стран. Посетители смогут увидеть реконструкции сражений, познакомиться с историческими костюмами и вооружением, а также поучаствовать в тематических мастер-классах. Мероприятие обещает быть интересным для всех, кто увлекается историей и военным делом. Подробная программа фестиваля представлена на официальном сайте организаторов.

7. Праздничный салют на Заячьем острове

Традиционным завершением Дня защитника Отечества станет праздничный салют на Заячьем острове. Красочное шоу начнется в 21:00, предлагая зрителям насладиться великолепием фейерверков на фоне исторических пейзажей Санкт-Петербурга. Рекомендуется прибыть заранее для выбора удобного места просмотра.

Обратите внимание, что расписание мероприятий может быть изменено, поэтому рекомендуется заранее проверить актуальную информацию на официальных сайтах организаторов перед посещением. Планируйте свой день заранее, чтобы максимально насладиться праздником и открыть для себя новые грани культурной жизни Санкт-Петербурга.

Фото: Piter.TV, ГМЗ "Царское село", Фестиваль "РЕКОН"