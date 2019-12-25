Петербургских школьников на осенних каникулах примут 23 лагеря

Петербургские детские лагеря подготовились к осенним каникулам с учетом всех требований к организации детского отдыха в условиях распространения коронавируса. Такое заявление сделал губернатор Александр Беглов.
Осенние каникулы стартовали в Петербурге с 26 октября, сегодня детей приняли загородный центр детско-юношеского творчества "Зеркальный" и детский оздоровительный лагерь "Восход". На выходных работу начали 16 лагерей, в них отдыхают две тысячи детей. Всего в данный период будут работать 23 лагеря.
Беглов отметил, что все лагеря работают в особом режиме. Всем измеряют температуру, сотрудникам регулярно делают тесты на коронавирус.
Фото: pixabay
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