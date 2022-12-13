22 апреля в Ленинградской области пройдет весенняя уборка 910 территорий

Инвентарь для субботника подготовят местные администрации и управляющие компании, будет организован вывоз мусора.

Всероссийский субботник соберет всех желающих жителей Ленобласти: взрослых и детей, работников органов власти и социальных организаций, волонтеров благоустройства. Весенняя уборка пройдет во всех поселениях региона, сообщили в городской администрации.

Желающих действительно много: уже сейчас во Всероссийском субботнике подтверждено участие более 35 тысяч ленинградцев. Евгений Барановский, заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ

Инвентарь для субботника подготовят местные администрации и управляющие компании, будет организован вывоз мусора. Среди запланированных работ – уборка, высадка саженцев, покраска малых архитектурных форм.

Все места проведения субботников можно посмотреть на интерактивной карте по ссылке.

Фото: администрация Ленобласти