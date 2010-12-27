В Петербурге с апреля стартует масштабный субботник

Городские службы уберут город о грязи и украсят его цветами.

С 1 апреля жители Петербурга выйдут на масштабный субботник в рамках весеннего месячника по благоустройству. За это время службы должны приготовить город к лету, а именно убрать остатки зимней грязи.

Известно, что данную тему подняли на заседании городского штаба благоустройства. Также, помимо дорог, особо внимание планируется уделить памятным местам и мемориалам. В рамках субботника чиновники хотят ликвидировать незаконные свалки в районах города и навести порядок на строительных площадках.

С начала апреля в культурной столице высадят более 5600 деревьев и 105 тыс. цветущих кустарников. Чтобы к майским праздникам город обрел весеннее настроение, запланирована посадка более 540 тыс. цветков виолы.

Стоит отметить, что по прогнозам синоптиков апрель будет на стороне работников по благоустройству. Ранее Piter.tv сообщал, что апрель будет теплым и солнечным. Уже в первой половине месяца в Петербурге температура воздуха прогреется до 15 градусов тепла.