20 медикам Петербурга вручили премии городского правительства

Торжественная церемония награждения прошла в Смольном.

В среду, 30 декабря, в Петербурге прошла торжественная церемония награждения победителей городских конкурсов "Лучший врач года" и "Лучший медработник года со средним профессиональным образованием". Награды сообщили в Смольном, сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

Премии в размере 150 тысяч рублей получили 11 врачей, по 75 тысяч рублей получили девять медработников со средним профессиональным образованием. Чиновник поблагодарил специалистов за верность профессии. Он также отметил, что премия городского правительства вручается за выдающиеся заслуги в здравоохранении. Конкурсы проводят с 2011 года.

Власти Петербурга ввели послабления для работы театров и общепита на новогодних праздниках.

Фото: gov.spb.ru