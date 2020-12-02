На выплаты медицинским работникам Петербурга из бюджета РФ выделили 1,2 млрд рублей

Дополнительные средства направят в связи с ожидающимся приростом медиков в соответствующих учреждениях.

Из федеральной казны на выплаты медицинским работникам Петербурга в 2024 году выделят 1,2 млрд рублей, что следует из распоряжения правительства РФ от 15 декабря, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Дополнительные средства направят в связи с ожидающимся приростом медиков в соответствующих учреждениях. Согласно прогнозу властей, в следующем году в стране устроятся на работу 9,5 тыс. врачей и порядка 17 тыс. специалистов со средним медицинским образованием.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти медицинским работникам со стажем раздадут земельные участки. Накануне губернатор региона Александр Дрозденко утвердил изменения в закон "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков на территории Ленинградской области".

Фото: Piter.TV