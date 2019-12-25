В Ленобласти медикам со стажем раздадут земельные участки

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко утвердил изменения в закон "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков на территории Ленинградской области". Согласно изменениям, земельные участки в границах поселения региона, в котором работает врач, можно получить при условии работы в медицинской организации сроком не менее пяти лет. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Отметим, что ранее участки доставались только тем, кто проживал в Ленобласти минимум пять лет.
Мера принята для привлечения в регион специалистов любых медицинских специальностей для устранения кадрового голода.
Ранее мы сообщили о том, что более 6 тыс. пожаров случилось в Ленобласти с начала года.
Фото: Правительство Ленобласти
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