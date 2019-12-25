В Ленобласти медикам со стажем раздадут земельные участки

Ранее участки доставались только тем, кто проживал в Ленобласти минимум пять лет.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко утвердил изменения в закон "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков на территории Ленинградской области". Согласно изменениям, земельные участки в границах поселения региона, в котором работает врач, можно получить при условии работы в медицинской организации сроком не менее пяти лет. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Отметим, что ранее участки доставались только тем, кто проживал в Ленобласти минимум пять лет.

Мера принята для привлечения в регион специалистов любых медицинских специальностей для устранения кадрового голода.

Ранее мы сообщили о том, что более 6 тыс. пожаров случилось в Ленобласти с начала года.

Фото: Правительство Ленобласти