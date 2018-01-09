Более 6 тыс. пожаров случилось в Ленобласти с начала года

Наиболее распространённой причиной пожаров в Ленобласти стали неисправные отопительные приборы и печное оборудование.

За первые 11 месяцев 2023 года в 47-ом регионе произошло 6,5 тыс. случаев пожара. Соответствующее заявление сделал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Ленобласти Андрей Яшуков в пресс-центре ТАСС.

Так, с января в Ленобласти случилось 6561 случаев возгорания. В статистику вошли открытое горения мусора, сухостоя и разных предметов. Кроме того, 1,4 тыс. пожаров зафиксировано в жилом секторе, ещё 1200 раз происходило возгорания надворных построек. Разница в числе возгораний по сравнению в прошлым годом составила только 1%.

Яшуков уточнил, что наиболее распространённой причиной пожаров в Ленобласти стали неисправные отопительные приборы и печное оборудование.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти с 1 декабря начинают собирать корма для бездомных животных.

Фото: комитет правопорядка и безопасности Ленобласти