В Ленобласти с 1 декабря начинают собирать корма для бездомных животных

Все подарки для животных будут переданы накануне Нового года в областные приюты для бездомных животных.

С 1 декабря МФЦ и управление ветеринарии Ленинградской области начинают свою ежегодную акцию сбора кормов для приютов животных. Об этом сообщила администрация Ленобласти.

Сухой корм для собак и кошек в фабричных упаковках, игрушки, аксессуары для животных принимают все центры "Мои документы" и госветстанции Ленинградской области. В знак благодарности каждый участник акции получит открытку "Спасибо за Ваше доброе сердце!". Все подарки для животных будут переданы накануне Нового года в областные приюты для бездомных животных.

Идея акции "Сытый Новый год" родилась в 2020 году у сотрудников филиала МФЦ "Приозерский", уже на следующий год к мероприятию присоединились все областные центры госуслуг и госветсанции. За два года жителями Ленобласти к Новому году для областных приютов бездомных животных было собрано четыре тонны кормов.

Фото: администрация Ленобласти