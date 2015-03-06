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В Ленобласти с 1 декабря начинают собирать корма для бездомных животных
Сегодня, 13:29
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти с 1 декабря начинают собирать корма для бездомных животных

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Все подарки для животных будут переданы накануне Нового года в областные приюты для бездомных животных.  

С 1 декабря МФЦ и управление ветеринарии Ленинградской области начинают свою ежегодную акцию сбора кормов для приютов животных. Об этом сообщила администрация Ленобласти. 

Сухой корм для собак и кошек в фабричных упаковках, игрушки, аксессуары для животных принимают все центры "Мои документы" и госветстанции Ленинградской области. В знак благодарности каждый участник акции получит открытку  "Спасибо за Ваше доброе сердце!". Все подарки для животных будут переданы накануне Нового года в областные приюты для бездомных животных.  

Идея акции "Сытый Новый год" родилась в 2020 году у сотрудников филиала МФЦ "Приозерский", уже на следующий год к мероприятию присоединились все областные центры госуслуг и госветсанции. За два года жителями Ленобласти к Новому году для областных приютов бездомных животных было собрано четыре тонны кормов.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: бездомные животные, корм
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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