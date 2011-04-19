Судьба писателя была тесно связана с Северной столицей.

В день 207-летия со дня рождения Ивана Тургенева Санкт-Петербург вспоминает великого русского писателя, чья творческая судьба была неразрывно связана с городом на Неве. Губернатор Александр Беглов опубликовал в своих социальных сетях пост, посвященный литературному наследию классика.

Сегодня, вспоминая Ивана Сергеевича Тургенева, мы отдаём дань уважения гению литературы, который внёс большой вклад в укрепление нравственных основ общества. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Петербург стал для Тургенева городом литературного дебюта: здесь 16-летний писатель впервые оказался в 1834 году, перевелся на обучение в местный университет и впоследствии дебютировал с поэмой "Параша". В Северной столице он оставил карьеру чиновника и полностью посвятил себя писательскому труду. Именно в столичном журнале "Современник" печатались "Записки охотника", принесшие Тургеневу настоящую славу и, по легенде, повлиявшие на решение Александра II об отмене крепостного права.

Даже живя в Европе, Тургенев сохранял тесную связь с Петербургом — каждый его приезд становился событием, а стихотворение "Крокет в Виндзоре" стало смелым политическим жестом в защиту балканских народов. Согласно завещанию писателя, его похоронили на Волковском кладбище города, что подчеркивает глубокую связь литератора с подарившим ему бессмертие Петербургом.

