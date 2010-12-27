1,5 тонны санкционных деликатесов не пустили в Ленобласть

67 инцидентов незаконного провоза продуктов пресекли на таможнях со странами Европы.

За ноябрь 2017 года на автомобильных пунктах пропуска "Светогорск»", "Брусничное", "Торфяновка" и "Ивангород" таможенники предотвратили 67 случаев незаконного ввоза продукции животного происхождения у граждан, которые возвращались в Россию с Финляндии и Эстонии, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

1,2 тонны молочной и 250 килограммов мясной и рыбной продукции было возвращено на территорию соседних государств из-за отсутствия необходимых разрешений на ввоз, а также ветеринарных сертификатов.

В Россельхознадзоре напомнили, что запрещен ввоз в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях товаров без ветеринарного сертификата и разрешения органа. Можно ввозить до 5 килограммов на одного человека готовой продукции (консервы, масло сливочное, маргарин с содержанием животных жиров, колбасные и рыбные изделия, прошедшие термическую обработку, готовые молочные продукты, морепродукты) в заводской упаковке.