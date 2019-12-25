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В Петербурге 17-летняя студентка колледжа отравилась смесью лекарств
Сегодня, 8:48
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nastya960

В Петербурге 17-летняя студентка колледжа отравилась смесью лекарств

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Пострадавшая поступила в больницу в тяжелом состоянии.

На выходных в детскую городскую больницу №5 с острым отправлением поступила 17-летняя петербурженка. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В ДГБ №5 15 мая из квартиры дома по Суздальскому проспекту с острым отравлением смесью лекарств в тяжелом состоянии госпитализирована 17-летняя П., учащаяся колледжа.

Семья неполная, благополучная.

На прошлой неделе четырехлетний ребенок отравился таблетками в квартире на 5-ой Красноармейской.

Фото: Piter.tv

Теги: лекарства, отравление
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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