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17-летний байкер из Пушкина упал с мотоцикла во время погони
Сегодня, 10:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

17-летний байкер из Пушкина упал с мотоцикла во время погони

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Он находится в реанимации.

Попытка уйти от погони закончилась для подростка из Пушкина в реанимации. Об этом стало известно Piter.tv.

Около полуночи 9 сентября в больницу доставили 17-летнего жителя города Пушкина. Юноша был доставлен с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания и свода черепа. Его определили в реанимационное отделение.

По предварительным данным, 9 сентября юный байкер пытался уйти от погони сотрудников ГИБДД и упал с мотоцикла.

В августе сотрудники ДПС устроили погоню за девочкой-подростком на скутере в Тосно.

Фото: Piter.tv

Теги: город пушкин, мотоцикл
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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