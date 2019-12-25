15 пожарных тушили балкон в двухкомнатной квартире на Ланском шоссе

В пожаре пострадал мужчина, его госпитализировали.

В среду вечером, 27 апреля, в Приморском районе Петербурга начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Сообщение о возгорании поступило в 21:18 на пульт спасателей. На Ланском шоссе в доме 69 в двухкомнатной квартире загорелся балкон. На площади три метра горела обстановка. В пожаре пострадал мужчина, его госпитализировали.

На борьбу с огнем отправились 15 спасателей и 3 пожарные машины. В 21:24 его ликвидировали.

Ранее мы писали, что 10 человек вывели из горящей квартиры в Лужском районе. В результате инцидента никто не пострадал.

Фото: Piter.tv

