На проспекте Ветеранов 14 спасателей тушили горящую "однушку"

По данным МЧС пострадавших нет.

Ночью воскресенья, 20 октября, в Кировском районе Петербурга произошел пожар. Горела квартира №112 на проспекте Ветеранов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС.

Как известно, сообщение о пожаре поступило в 01:19. На место возгорания были направлены сотрудники МЧС. В квартире, общей площадью 18 метров, горела комната обстановка. В ликвидации огня принимали участие 14 специалистов, также для этого были задействованы 3 машины пожарной техники.

Для полной ликвидации огня, с момента поступления звонка, пришлось потратить 40 минут, и в 01:59 пламя было ликвидировано. По предварительным данным, сведений о пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что на проспекте Культуры горел "Мерседес".

Фото: pixabay.com