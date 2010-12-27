14 сентября в Петербурге ожидается сильный туман

МЧС России по Ленинградской области предупреждает о сильном тумане 14 сентября.

В Санкт-Петербурге и Ленобласти 14 сентября ночью и утром ожидается туман.

В связи с этим большая вероятность возрастания ДТП, а также затруднения в движении на дорогах. Кроме того, могут возникнуть происшествия на акваториях и даже аварии с участием крупных и маломерных судов. Авиапроисшествия тоже имеют место быть, поэтому возможны изменения в расписании рейсов.

Стоит помнить, что при тумане показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. Останавливаясь на шоссе, необходимо максимально прижаться к правой обочине дороги. При съезде нужно обязательно включить габаритные огни или аварийную сигнализацию, вне зависимости от времени суток. Если туман не рассеивается по истечению времени, МЧС советует иногда останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения.

Главное управление МЧС России по Ленобласти напоминает, в случае чрезвычайной ситуации немедленно нужно звонить в службу спасения по телефону "101". Если звонок планируется совершить с мобильных телефонов, тогда следует набрать номер "112" или "101".