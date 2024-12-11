  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В честь дня всех влюбленных Ботанический сад Петра Великого продлевает время работы
Сегодня, 13:53
142
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В честь дня всех влюбленных Ботанический сад Петра Великого продлевает время работы

0 0

Билет на двоих на вечернюю прогулку обойдётся дешевле детских билетов в обычные дни.

Петербуржцев 14 февраля приглашают на Вечернюю романтическую прогулку по Субтропическому оранжерейному маршруту. Работа ботсада в этот день будет продлена. 

В ходе прогулки посетители узнают о символике некоторых растений и окунутся в таинственную атмосферу вечерних ароматов цветов и плодов. Особую ценность прогулке подарит уникальное музыкальное сопровождение – наполнять Большую субтропическую оранжерею звуками будет хэндпан-квартет Hangdrama Queen. Необычный творческий проект появился исключительно по любви к самому загадочному музыкальному инструменту нашего времени – хэндпану.

Билет на двоих на вечернюю прогулку обойдётся дешевле детских билетов в обычные дни.

Сад 14 февраля работает в обычном режиме с 10:00 до 16:00. С 16:00 до 17:00 перерыв в работе касс. С 17:00 до 20:00 продаются билеты на Романтическую прогулку.

Фото: Ботанический сад Петра Великого (Кира Чернова)

Теги: ботанический сад
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии