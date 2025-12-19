Петербург отмечает 143 года со дня рождения писателя Алексея Толстого в спб

Его перу принадлежат исторические романы вроде "Петра Первого", знаменитая трилогия "Хождение по мукам", повествующая о судьбе русской интеллигенции, основоположники жанра советской научной фантастики и всеми любимая детская книга "Золотой ключик, или Приключения Буратино".

10 января исполнилось 143 года со дня рождения великого русского писателя Алексея Николаевича Толстого, жизнь которого тесно переплеталась с историей Петербурга, сообщили в пресс-службе Смольного.

Алексей Толстой родился в 1883 году и происходил из знаменитой семьи Толстых. Его жизненный путь включал участие в революции, Гражданской войне и вынужденную эмиграцию, но позже он сознательно решил вернуться домой, посвятив себя творческому служению родине. Во времена Великой Отечественной войны Алексей Николаевич активно участвовал в пропагандистской работе: создавал публицистические произведения, выступал с обращениями к населению, занимался разоблачением преступлений нацистов, а полученные премии направлял на нужды фронта.

Творческое наследие Толстого обширно и разнообразно: его перу принадлежат исторические романы вроде "Петра Первого", знаменитая трилогия "Хождение по мукам", повествующая о судьбе русской интеллигенции, основоположники жанра советской научной фантастики и всеми любимая детская книга "Золотой ключик, или Приключения Буратино".

Петербург играл значительную роль в жизни писателя: здесь он проходил обучение, начинал свою карьеру литератора и возвратился сюда после возвращения из-за границы. Следы пребывания автора сохраняются в памятниках культуры города, среди которых — мемориальные доски на набережной Ждановки и одноимённый бульвар в Пушкинском районе.

Фото: Piter.TV