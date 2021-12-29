Губернатор Петербурга поздравил специалистов с Днем российской печати

Он пожелал журналистам, работникам редакций, сотрудникам полиграфических комплексов и издателям здоровья, ярких идей, новых проектов и творческого вдохновения.

В четверг, 13 января, журналисты, работники издательств, полиграфисты, книгоиздатели отмечают профессиональный праздник – День российской печати. Смольный опубликовал поздравление губернатора.

Он обратил внимание, что Петербург является городом, известным именами выдающихся мастеров слова, которыми гордится вся страна. Так, в прошлом году отмечали 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского и Николая Алексеевича Некрасова. Значительное место в их творчестве занимала журналистика.

Журналистов ценят и уважают за достоверные, объективные и своевременные новости. За информацию, которой можно доверять, и которая может помочь принять правильное решение. Профессиональные, ответственные СМИ помогают нашему городу развиваться. Они не только откликаются на проблемы и трудности, но и помогают находить решения. Александр Беглов

Напомним, что лучшие работы журналистов каждый год отмечаются премиями правительства.

Губернатор поблагодарил специалистов за помощь и поддержку в непростой для всех период, за позитивный настрой и оптимизм, пожелал здоровья, ярких идей, новых проектов и творческого вдохновения.

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