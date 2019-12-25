Петербуржцев 13 ноября порадует солнечная погода

Днем воздух в городе на Неве прогреется до +3…+5 градусов.

В пятницу, 13 ноября, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием северо-западной периферии антициклона. Сегодня горожан порадует солнечная погода. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в этот день поднимется до +3…+5 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 772 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

Ранее мы писали, что развернувшие флаг Белоруссии на Исаакиевском соборе оштрафованы на 20 тысяч.

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