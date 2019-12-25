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В Петербурге подросток изнасиловал 13-летнюю сестру
Сегодня, 10:17
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге подросток изнасиловал 13-летнюю сестру

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По предварительной информации, женщина заявила, что её 16-летний сын напал на 13-летнюю сестру и изнасиловал её.

В Петербурге шестиклассника увезли в больницу после того, как его мать сообщила в полицию о том, что он изнасиловал сестру. Об этом стало известно ИА "Агентство журналистских расследований" (АЖУР).

Инцидент произошел 5 мая в квартире В Красносельском районе. По предварительной информации, женщина заявила, что её 16-летний сын напал на 13-летнюю сестру и изнасиловал её.

Полицией было принято решение о вызове специализированной скорой. Подростка увезли в психиатрическую клинику.

Еще одна петербурженка обвинила бывшего возлюбленного в развращении дочери.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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