В Петербурге подросток изнасиловал 13-летнюю сестру

По предварительной информации, женщина заявила, что её 16-летний сын напал на 13-летнюю сестру и изнасиловал её.

В Петербурге шестиклассника увезли в больницу после того, как его мать сообщила в полицию о том, что он изнасиловал сестру. Об этом стало известно ИА "Агентство журналистских расследований" (АЖУР).

Инцидент произошел 5 мая в квартире В Красносельском районе. По предварительной информации, женщина заявила, что её 16-летний сын напал на 13-летнюю сестру и изнасиловал её.

Полицией было принято решение о вызове специализированной скорой. Подростка увезли в психиатрическую клинику.

Еще одна петербурженка обвинила бывшего возлюбленного в развращении дочери.

Фото: Piter.tv