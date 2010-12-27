В октябре с улиц Петербурга вывезли более 13,2 тысяч тонн мусора

Помимо этого, садовники постригли живую изгородь, очистили кроны деревьев от сухих веток, посадили более 5 тысяч деревьев, 54 тысячи кустарников, более 400 тысяч тюльпанов.

В Петербурге в последний октябрьский день завершился традиционный осенний месячник по благоустройству. В генеральной уборке на площади в 25 тысяч гектаров приняли участие все службы, отвечающие за порядок в городе на Неве. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

За октябрь с улиц Петербурга вывезли 13,2 тысяч тонн мусора. Уборочная техника отработала более 21,5 тысяч смен, специалисты ручного труда – около 36 тысяч смен. Помимо этого, садовники постригли живую изгородь, очистили кроны деревьев от сухих веток, посадили более 5 тысяч деревьев, 54 тысячи кустарников, более 400 тысяч тюльпанов.

С 16 октября дорожные службы перешли на зимний режим работы. Во вторник, 6 ноября, на улицах города работают 400 единиц спецтехники и 1019 работников ручного труда.

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Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству