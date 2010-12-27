Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
12-летняя школьница упала с 15-метровой высоты
Сегодня, 16:06
0
ProkVad
335

12-летняя школьница упала с 15-метровой высоты

0
 
 

Инцидент произошёл на юге Петербурга.

В детской городской больнице имени Филатова врачи спасают 12-летнюю петербурженку, которая выпала из окна собственной квартиры в Пушкинском районе.

7 марта, около 11 утра медики забрали молодую пациентку с улицы Генерала Хазова. Сообщает "Фонтанка". Состояние подростка оказалось тяжелым.

В больницу на Бухарестской улице её доставили с травмой живота и другими повреждениями, характерными для падения с высоты. Известно, что она сорвалась с высоты примерно в 15 метров, упав из окна своей квартиры.

Обстоятельства случившегося выясняют полицейские.

Теги: высота , падение , происшествие , реанимация , школьница
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5