12-летняя школьница упала с 15-метровой высоты

Инцидент произошёл на юге Петербурга.

В детской городской больнице имени Филатова врачи спасают 12-летнюю петербурженку, которая выпала из окна собственной квартиры в Пушкинском районе.

7 марта, около 11 утра медики забрали молодую пациентку с улицы Генерала Хазова. Сообщает "Фонтанка". Состояние подростка оказалось тяжелым.

В больницу на Бухарестской улице её доставили с травмой живота и другими повреждениями, характерными для падения с высоты. Известно, что она сорвалась с высоты примерно в 15 метров, упав из окна своей квартиры.

Обстоятельства случившегося выясняют полицейские.