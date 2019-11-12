В Сосновом Бору 12 июня выступят военные оркестры

Под руководством художественного руководителя военного оркестра подполковника Евгения Чубарева будут исполнены популярные шлягеры и бессмертные хиты любимых всеми кинофильмов

В Сосновом Бору 12 июня военные оркестры 33-й бригады оперативного назначения, специального моторизованного Измайловского полка и штаба Северо-Западного округа Росгвардии выступят на фестивале духовых оркестров, посвященном Дню России, который состоится в рамках праздничной программы "Моя Россия – моя страна!"

Под руководством художественного руководителя военного оркестра подполковника Евгения Чубарева будут исполнены популярные шлягеры и бессмертные хиты любимых всеми кинофильмов в движении и на месте, демонстрируя уникальные перестроения в составе подразделений.

Фото: Telegram/ Росгвардия. Северо-Западный округ