В Карелии с подозрением на коронавирус в больнице находится 12 человек

По состоянию на 17 марта в Карелии нет зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Карелии под наблюдением из-за пандемии коронавируса находится 95 человек, 12 человек в республиканской инфекционной больнице.

На утро 17 марта в Карелии нет зафиксированных случаев коронавирусной инфекции. В Республиканской инфекционной больнице находится 12 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, 10 из которых вернулись из Испании, Финляндии, ОАЭ, Турции, Италии и Чехии.

С 12 марта в Карелии действует режим повышенной готовности по коронавирусу.

Сегодня ранее: В Астраханской области госпитализированы 5 человек с подозрением на коронавирус.