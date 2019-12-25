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В Карелии с подозрением на коронавирус в больнице находится 12 человек
Сегодня, 16:22
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MShaffter

В Карелии с подозрением на коронавирус в больнице находится 12 человек

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По состоянию на 17 марта в Карелии нет зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Карелии под наблюдением из-за пандемии коронавируса находится 95 человек, 12 человек в республиканской инфекционной больнице.

На утро 17 марта в Карелии нет зафиксированных случаев коронавирусной инфекции. В Республиканской инфекционной больнице находится 12 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, 10 из которых вернулись из Испании, Финляндии, ОАЭ, Турции, Италии и Чехии. 

С 12 марта в Карелии действует режим повышенной готовности по коронавирусу.

Сегодня ранее: В Астраханской области госпитализированы 5 человек с подозрением на коронавирус.

Теги: карантин, карелия новости, новости россии, пандемия, эпидемия коронавируса
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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