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В России 11 сентября отмечают День трезвости

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Впервые этот день провели  в 1913 году по инициативе служителей Православной Церкви.

В России 11 сентября в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни проводится ежегодный День трезвости.  

Впервые этот день провели  в 1913 году по инициативе служителей Православной Церкви. И уже через год Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании Всероссийского дня трезвости. Проводить день трезвости решили в православный праздник  Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи. В это время соблюдается строгий пост.

По стандарту Всемирной Организации Здравоохранения, в мире начнется деградация общества, когда потребление алкоголя превысит 8 литров спирта на человека в год.

В 2018 году Деми Ловато забыла слова песни о трезвости на концерте накануне передозировки.

Видео: YouTube/ Arc"teryx

Теги: алкоголь, праздник, трезвость
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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