Деми Ловато забыла слова песни о трезвости на концерте накануне передозировки

В соцсетях появилось видео, на котором поп-дива забыла слова песни "Трезвость"(Sober).

В ночь на 25 июля поп исполнительницу Деми Ловато доставили в одну из клиник Лос-Анджелеса в бессознательном состоянии.

Выяснилось, что певица передозировала наркотическими веществами. Известно, что 25-летняя Ловато долгое время боролась с наркозависимостью и алкоголизмом. Какое-то время ей удавалось держаться, но она снова пристрастилась к смертельным веществам.

Перед передозировкой Деми выступала на концерте и забыла слова собственной песни Sober (Трезвость). Видео с этим эпизодом разлетелось по соцсетям.

Сейчас состояние певицы оценивается врачами, как стабильное.

Видео: Instagram/ecstatic.j