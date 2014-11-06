За 6 месяцев в Петербурге открылись 11 коворкингов

Большая часть новых коворкингов расположена в центральных районах города: здесь сосредоточено 64% валового объема рабочих мест.

В Петербурге за первое полугодие 2024 года открылось 11 коворкинг-центров, способных вместить 2030 рабочих мест, согласно данным аналитиков компании Maris.

Среди новых коворкингов и сервисных офисов: "Практик Чехова" на улице Чехова, "Premium коворкинг & Place!" на Гороховой улице, Park-page на проспекте Народного ополчения, Benua Campus Page на Тихорецком проспекте, Multispace Pravda на Херсонской улице, Case на улице Кропоткина.

Большая часть новых коворкингов расположена в центральных районах города: здесь сосредоточено 64% валового объема рабочих мест. Лидирует Центральный район с 36% рабочих мест, за ним следуют Петроградский район с 14%, Выборгский с 8%, Адмиралтейский с 8%, Красногвардейский с 7%.

По информации аналитиков, до конца 2024 года в Петербурге планируется открыть еще 5 гибких офисных пространств, рассчитанных на 630 рабочих мест.

Таким образом, прогнозируется, что прирост предложения в годовом выражении в 2024 году составит 24,7% при условии сохранения относительно стабильной экономической ситуации, заключили эксперты.

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