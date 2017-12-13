10 лет на троих: экс-сотрудники "Славянки" осуждены за хищение 17 млн рублей

Петроградский суд вынес приговор трём бывшим сотрудникам "Славянки".

Петроградский районный суд в Петербурге вынес приговор в отношении трёх бывших сотрудников управляющей жилфондом Минобороны компании "Славянка", которые вступили в сговор и похитили больше 17 млн рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По имнформации в суде, в марте 2013 года компания "Славянка" должна было по контракту с Минобороны отвечать за санитарное содержание внутренних помещений объектов казарменно-жилищного фонда и прилегающей территории военных городков Минобороны.

В декабре того же года гендиректор "Славянки" разрешил начальникам филиалов ОАО заключать контракты с физическими лицами на сумму до 300 тыс. рублей. Они должны были отвечать за санитарное содержание 50% объектов Минобороны, находящихся на обслуживании.

В суде рассказали: бывший директор одного из филиалов Денис Павлов знал, что все выплаты по договорам проходят по безналичному расчету и оформлял "липовые" бумаги на третьих лиц. К работам же привлекали дешевую рабочую силу, но с ними официально контрактов не заключали. Так он вступил в преступный сговор с экс-мастерами двух филиалов "Славянки" Светланой Палей и Владимиром Боровиковым.

"Боровиков и Палей подыскивали лиц, которые передавали им копии личных документов для заключения договоров ГПХ, а также банковские карты; организовывали получение этими лицами банковских карт и их последующее изъятие вместе с пин-кодами; лично снимали в банкоматах денежные средства, перечисляемые в качестве вознаграждения за выполнение услуг по фиктивным договорам; осуществляли их доставку организатору преступной группы", - рассказали в суде.

В период с января по июнь 2014 года соучастники подыскали 25 человек. На основании фиктивных договоров и актов сотрудниками бухгалтерии филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «Славянка», подготовлены и направлены в банк платежные поручения и реестры на зачисление денежных средств на общую сумму 17 188 811 рублей.

В сообщении пресс-службы судов отмечается, что фигуранты свою вину не признали. Однако суд назначил Павлову наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года. Боровиков получил три года условно, еще на три года ему был назначен испытательный срок. Такое же наказание получила и Палей.