В Выборге отметили десятилетие кадетского движения района

Кадетам вручили дипломы и памятные подарки.

В пятницу, 10 сентября, в Выборге состоялся концерт, посвященный 10-летию кадетского движения Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Председатель Выборгской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и государственной службы Владимир Остапчук выступил с приветственным словом. Он уверен, что из учащихся кадетских классов вырастут достойные граждане России, пример для новых поколений. Кадетов также поздравляли председатель совета ветеранов ГУ МВД Петербурга и области Геннадий Бондаренко, полковник милиции в отставке Анатолий Петров и другие гости.

Кадеты не только гордость родителей и учителей, но также хороший пример для сверстников. Без них не обходится ни одно важное событие города и района. Наши ребята — активные участники различных конкурсов и торжественных мероприятий, социальных и патриотических акций. Лариса Самченко, председатель комитета образования муниципальной администрации.

Зрителями мероприятия стали школьники и педагоги, руководители образовательных учреждений, военнослужащие, представители совета ветеранов, администрации и депутатского корпуса муниципального образования.

После выступлений учащихся кадетских классов ребят наградили дипломами и памятными подарками.

В Выборгском районе открыты 15 кадетских классов, 7 отделений и 2 отряда, созданы военно-патриотические клубы "Патриот" и "Юный спасатель"

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район"