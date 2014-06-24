Рыба и мясо – пища наша. Курсантам и кадетам представили новое меню

В Санкт-Петербурге для воспитанников Морского военного корпуса и Академии имени Можайского представили новые варианты меню. Оно было составлено технологами профессионального комбината питания, но окончательные варианты утвердили сами курсанты и кадеты.

В Кронштадтском морском кадетском военном корпусе прошла дегустация новых вторых блюд. Сейчас детей кормят по норме №6, которая включает в себя хлеб из разных сортов муки, кондитерские изделия, крупы, масла, молоко, сыры, творог, овощи, фрукты, рыбное филе и несколько видов мяса. Едят ребята по 6 раз в день. Ради дегустации новых блюд был создан кулинарный совет, в который входили воспитатели и начальники кадетского корпуса. На суд жюри было выставлено несколько вторых блюд. В дегустационное меню входили тефтели, котлеты, биточки, жареная и тушеная рыба.

За то блюдо, которое понравилось больше, участники голосовали при помощи фишек. Суть дегустации заключалась в том, чтобы понять, что больше нравится есть курсантам. В лидеры вырвались блюда из рыбы, а именно – рыба, жаренная в кляре и жареная рыба в сухарях. Так же, дегустаторы отметили рыбные тефтели.

На дегустации присутствовал Заместитель начальника Кронштадтского военного корпуса по тылу Левон Саркисов. Вместе с офицерами с новыми блюдами познакомились кадеты и их старшие воспитатели. В общей сложности за лучшие новые рецептуры проголосовали 50 человек.

Параллельно с дегустацией вторых блюд в кадетском корпусе, в столовой Военно-космической академии имени Можайского прошла презентация недельного меню для курсантов. Здесь присутствовал генерал-майор Анатолий Нестечук – заместитель начальника военно-космической академии.

Презентация позволила курсантам познакомиться с поварами лично и даже задать несколько вопросов, на которые они получили развернутые ответы. Особенно ребят впечатлило разнообразие меню, ведь только пельменей презентовали целых 4 вида. Курсанты попробовали все и совместным голосованием выявили самые вкусные. Именно они останутся в будущем в основном меню.

Это не последнее подобное событие, ведь в будущем планируется постоянно проводить дни национальной кухни.