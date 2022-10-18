Кадеты из Индии посетили Суворовское училище

Они пробудут в Северной столице до 4 октября.

Воспитанники Национального кадетского корпуса Индии прибыли с ответным визитом в Суворовское военное училище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В состав делегации из Индии вошли пять юношей, пять девушек и два педагога-воспитателя. Они пробудут в Северной столице до 4 октября, для них поведут экскурсии по Петропавловской крепости, Петродворцу, Исаакиевскому собору, Эрмитажу, Царскому Селу и Кронштадту.

В январе кадеты Суворовского училища и воспитанницы пансиона Минобороны приняли участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 75-летнему юбилею Национального кадетского корпуса Индии.

Фото: Минобороны РФ