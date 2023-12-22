Депутаты петербургского ЗакСа попросят Шойгу дать возможность военным работать в школах

Инициатором идеи стал депутат ЗакСа от "Единой России" Константин Чебыкин, который отметил, что Петербург является столицей кадетского образования в РФ.

Депутаты Законодательного Собрания (ЗакСа) Петербурга намерены попросить министра обороны РФ Сергея Шойгу дать возможность контрактникам, покидающим службу, переучиваться на педагогов по работе с детьми. Предложение было озвучено в рамках заседания городского парламента 3 апреля.

Инициатором идеи стал депутат ЗакСа от "Единой России" Константин Чебыкин, который отметил, что Петербург является столицей кадетского образования в РФ. На данный момент кадетские классы есть более чем в 50 школах города, и в них обучаются свыше 6,5 тыс. человек. Однако педагогов с опытом военной службы не хватает.

Ежегодно таких обучающихся становится больше, в связи с этим в системе образования существует потребность в квалифицированных педагогических работниках с опытом военной службы. Константин Чебыкин, депутат ЗакСа Петербурга

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Фото: Piter.TV