10 и 11 февраля движение автомобилей ограничит фильм "Цербер"

На Тучковом переулке от Волховского переулка до дома 6 будет ограничен участок с полуночи 10 февраля до полуночи 11 февраля.

С 10 февраля с полуночи до восьми утра ограничат движения для автомобилистов на Волховском переулке от Тучкова переулка до дома 4, а также на участке набережной Макарова от Среднего проспекта В.О. до Волховского переулка. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

На Тучковом переулке от Волховского переулка до дома 6 будет ограничен участок с полуночи 10 февраля до полуночи 11 февраля. Кроме этого, на Волховском переулке перекроют движение с 08:00 10 февраля до 23:59 11 февраля. Ограничения будут действовать на участке от Тучкова переулка до дома 4.

Ограничения вводятся из-за съемок художественного фильма "Цербер".

Фото: Piter.tv

