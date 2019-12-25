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Свыше 900 работ в Петербурге получили 100 баллов на ЕГЭ
Сегодня, 12:56
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Свыше 900 работ в Петербурге получили 100 баллов на ЕГЭ

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Такие рекорды фиксируются в Северной столице впервые.

В этом году на ЕГЭ в Петербурге 914 работ получили результат в 100 баллов, рассказала председатель городского комитета по образованию Наталия Путиловская на пресс-конференции по итогам экзаменационной кампании. По ее словам, такие рекорды фиксируются в Северной столице впервые. 

А 86 выпускников набрали по 100 баллов на двух экзаменах. Лидер по количеству тех, кто заработал максимальный балл, – профильная математика. На максимум экзамен написали 336 человек. 

Ранее на Piter.TV: в России выпускники, получившие 200 баллов по любым двум предметам ЕГЭ, смогут бесплатно оформить специальные мобильные номера с комбинацией 555. Акция продлится до конца 2026 года и реализуется совместно с оператором связи. 

Фото: Piter.TV 

Теги: егэ, образование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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