Клуб и бренд: в Петербурге презентовали волейбольный "Зенит"

В минувшую субботу, 15 июля, в Петербурге состоялась презентация нового волейбольного клуба "Зенит". В суперлиге за команду будут играть звезды мирового спорта: олимпийский чемпион Александр Волков, победитель кубка Америки Ореоль Камехо, чемпионы Европы и Мировой лиги Евгений Сивожелез и Андрей Ащев, Павел Панков, Филипп Воронков, Маркус Нильссон, а также Сергей Червяков и Артем Зеленков.

Недавно в Петербурге появился абсолютно новый волейбольный бренд - клуб "Зенит". Это амбициозный проект с игроками топ-уровня, креативным менеджментом и бюджетом около 400 млн рублей. Команда будет выступать в российской Суперлиге, а также планирует добраться до еврокубков. Презентация проекта состоялась в рамках VK FEST в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Болельщиков нового клуба ждала пресс-конференция со звездами "Зенита", а также импровизированная товарищеская игра с участием спортсменов и простых гостей парка.

"Для меня, как для петербуржца, это, естественно, счастье, что в нашем городе появился такой сильный клуб. – рассказывает Сергей Червяков. –Попал я туда по приглашению, у нас все это делается через агентов. И сейчас возлагаю большие планы на этот клуб".

По мнению спортсмена, "Зенит" сможет составить конкуренцию многим топовым российским командам. "Естественно, это будет очень тяжело сделать, несмотря на то, что у нас очень хороший подбор игроков. Это потому, что команда абсолютно новая: все тренеры новые, медицина, база. Это очень тяжело все в один год сделать, но мы постараемся".

Известно, что уже, 18 июля, у команды состоится первое собрание, потом медосмотр и начало тренировок. А канал Piter.TV предлагает зрителям видео с презентации клуба и фоторепортаж от наших корреспондентов.

Сергей Червяков также отметил, что в большой спорт прорваться можно, но сложно. "Главное, чтобы было желание, характер и умение работать каждый день, пахать на тренировках, и тогда все получится!" – уверен волейболист.