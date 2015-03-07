В деревне Ёглино столкнулись Hyundai и Mercedes, один водитель пострадал

Спасатели деблокировали водителя из искореженного Hyundai в Тосненском районе.

Вечером 28 августа в деревне Ёглино Тосненского района Ленинградской области произошло столкновение двух автомобилей — Hyundai и Mercedes. По информации аварийно-спасательной службы региона, от удара Hyundai вылетела в кювет, а её водитель оказался зажат в салоне.

Прибывшие на место спасатели с помощью спецоборудования деблокировали пострадавшего и передали его бригаде медиков. Информация о состоянии водителя не уточняется.

Напомним, накануне в посёлке Новогорелово Ленобласти столкнулись два грузовика. В результате аварии из пробитого топливного бака одного из них на дорогу вылилось горючее.

Напомним, накануне прогремел взрыв возле магазина в Шушарах.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти