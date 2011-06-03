Беспилотный катер "Вектор" проверяют на управляемость и автономность

Конструкторы хотят сделать "Вектор" полностью автономным.

В Петербурге начались испытания безэкипажного катера с электрической силовой установкой "Вектор". Разработкой занимается Центр беспилотных систем и технологий. Как сообщили представители организации, в ходе тестов проверяют управляемость судна — как в автоматическом режиме, так и с помощью оператора. Также оценивают способность платформы распознавать препятствия и эффективность работы всех механизмов.

Конструкторы планируют довести "Вектор" до полностью автономной работы. В перспективе катер сможет выполнять задачи даже при отсутствии связи и спутниковой навигации. Испытания проводятся в акватории Северной столицы в присутствии заказчика.

Ранее мы сообщили о том, что половина петербуржцев не боится развития ИИ.

Фото: Piter.TV