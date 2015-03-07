Граффити на автобусе обернулось статьёй "Вандализм" для петербуржца

В Кировском районе мужчина разрисовал автобус и получил уголовное дело.

В Кировском районе Петербурга сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, который разрисовал автобус баллончиками с краской. Инцидент произошёл ночью 27 августа на парковке у дома 151 по проспекту Народного Ополчения. Очевидец заметил, как неизвестный наносит граффити на общественный транспорт, и сообщил об этом в полицию.

Прибывшие на место стражи порядка задержали "художника". В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ "Вандализм". В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Сумма ущерба и мотивы поступка выясняются.

Ранее мы сообщали, что Каменева была найдена убитой в собственном доме. По данным СМИ, по подозрению задержан знакомый ее 17-летнего сына.

Фото: Piter.TV