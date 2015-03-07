Спасатель МЧС возглавит избирательный участок и проведёт выборы без ЧП

Председатель УИК №1032 — профессиональный спасатель.

Председатель участковой избирательной комиссии №1032 Вячеслав Николаев намерен провести выборы без происшествий. Об этом он заявил журналистам. В повседневной жизни Николаев — спасатель Поисково-спасательной службы Петербурга, работает на Центральной спасательной станции. Он участвовал в операции по спасению пассажиров автобуса, упавшего в Мойку, и эвакуации людей с теплохода, севшего на мель в Финском заливе, передает spb.aif.ru.

Свою работу в избиркоме Николаев начал с 18 лет — сначала был членом УИК с правом решающего голоса. Он считает, что организация выборов помогает постоянно совершенствовать знания законов. В его комиссии работают ответственные люди, а вышестоящие коллеги всегда готовы помочь советом.

После завершения выборов Вячеслав планирует отправиться с учениками школы №184 в лес на ежегодный турслёт. Он преподаёт в кадетских классах этой школы, где учит детей вязать узлы, разводить костёр и лазать по деревьям.

Выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания Петербурга пройдут 18, 19 и 20 сентября.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержали двух агитаторов "Яблока".

Фото: Избирательная комиссия Петербурга