Ребёнок выпал из окна в центре Петербурга и находится в критическом состоянии

Четырёхлетний мальчик облокотился на москитную сетку и упал с 3 этажа.

В Петербурге врачи борются за жизнь четырёхлетнего мальчика, выпавшего из окна квартиры на набережной реки Мойки. Инцидент произошёл накануне вечером. Ребёнок находился на третьем этаже жилого дома, облокотился на москитную сетку и сорвался вниз. Мальчик упал на крышу балкона второго этажа, откуда его извлекли прибывшие спасатели.

Пострадавший был экстренно госпитализирован в детскую больницу Раухфуса. Медики провели операцию, однако состояние малыша остаётся крайне тяжёлым. Врачи продолжают борьбу за его жизнь.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту происшествия. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, опрашивают родителей и свидетелей. В полиции напомнили об опасности москитных сеток, которые не выдерживают веса ребёнка и не являются страховкой от падения.

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Фото: Piter.TV