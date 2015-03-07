В Кронштадте открыли выставки к 85-летию Таллинского прорыва

В Кронштадте пройдут мероприятия к годовщине Таллинского прорыва.

29 августа в Кронштадте пройдут мероприятия, посвящённые 85-й годовщине Таллинского прорыва. В августе 1941 года 225 кораблей и судов Балтийского флота преодолели 321-километровый маршрут из осаждённого Таллина в Кронштадт, сохранив боеспособность флота. Это был подвиг, полный мужества и самопожертвования.

Торжественные события начнутся в 9:30 с возложения цветов к мемориальной доске на улице Юрия Инге. В 10:00 на Якорной площади пройдёт митинг с участием ветеранов, потомков участников прорыва, военнослужащих и школьников. В 11:30 в Никольском Морском соборе состоится панихида. Завершится день концертом в Театре Балтийского флота в 13:00.

В преддверии памятной даты в Кронштадте уже открылись выставки. С 9 августа по 4 октября в филиале "Кронштадтская крепость" Центрального военно-морского музея работает экспозиция "Таллинский прорыв". С 20 августа по 15 сентября в Морской библиотеке Кронштадта представлена книжно-иллюстрированная выставка "Кронштадт помнит: 85 лет Таллинскому переходу".

Мероприятия организованы при поддержке военнослужащих Ленинградской военно-морской базы, потомков участников событий и фонда "Достойная память".

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Фото: Piter.tv