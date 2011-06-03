В Петербурге и Ленобласти более 2,5 млн человек занимаются садоводством в выходные

Губернатор поздравил петербургских садоводов с праздником, пожелав им здоровья, энергии, активного отдыха и богатых урожаев.

В последнюю субботу августа Петербург отмечает День садовода. Праздник, установленный городским законом, призван подчеркнуть особую значимость садоводческого движения. Губернатор Александр Беглов напомнил, что с момента основания города сады и огороды были неотъемлемой частью его жизни. На Аптекарском острове выращивали лекарственные растения, а Садовая улица получила своё название благодаря находившимся вдоль неё огородам.

Массовое развитие садоводств началось в послевоенные годы, когда участки стали выдавать фронтовикам, блокадникам и рабочим заводов. Сегодня в Петербурге и Ленинградской области действуют более трёх тысяч садоводческих товариществ. В них отдыхают и занимаются любимым делом около 2,5 млн горожан, среди которых почти 1 млн человек серебряного возраста.

Петербург стал первым регионом, который начал создавать на территории садоводств медицинские пункты. С мая по октябрь работают более 40 модульных амбулаторий, где садоводы могут получить бесплатную помощь и пройти профилактические осмотры.

Фото: Piter.tv (архив)